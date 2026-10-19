Анвар Гаргаш принял главного секретаря премьер-министра Канады

АБУ-ДАБИ, 19 октября 2026 года (WAM) -- Дипломатический советник президента ОАЭ доктор Анвар Мохаммед Гаргаш принял главного секретаря премьер-министра Канады Скотта Гилмора.

В ходе встречи стороны рассмотрели дружественные отношения и сотрудничество между двумя странами, а также обсудили пути их укрепления в различных областях, прежде всего в экономике и инвестициях, в интересах народов ОАЭ и Канады.

Стороны также обсудили ряд региональных и международных вопросов, представляющих взаимный интерес, уделив особое внимание последним событиям в регионе и связанным с ними изменениям ситуации.

Обе стороны подчеркнули важность продолжения консультаций и координации для поиска новых направлений двустороннего сотрудничества и его дальнейшего расширения.