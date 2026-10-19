Президент ОАЭ встретил президента Франции, прибывшего с официальным визитом

АБУ-ДАБИ, 19 октября 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян сегодня встретил президента Франции Его Превосходительство Эмманюэля Макрона, прибывшего в ОАЭ с официальным визитом.

По прибытии президента Франции в аэропорту состоялась официальная церемония встречи. Прозвучали государственные гимны ОАЭ и Франции, был выстроен почетный караул.

На церемонии также присутствовали наследный принц Абу-Даби Его Высочество шейх Халед бин Мохамед бин Заед Аль Нахайян, заместитель председателя Администрации президента по особым вопросам Его Высочество шейх Хамдан бин Мохамед бин Заед Аль Нахайян, советник президента ОАЭ шейх Мохаммед бин Хамад бин Тахнун Аль Нахайян, а также ряд министров и официальных лиц.