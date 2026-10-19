Абдулла бин Заед и глава МИД Германии обсудили ситуацию в регионе

АБУ-ДАБИ, 19 октября 2026 года (WAM) -- Заместитель премьер-министра, министр иностранных дел ОАЭ Его Высочество шейх Абдулла бин Заед Аль Нахайян провел телефонный разговор с министром иностранных дел Германии Йоханном Вадефулем. Стороны обсудили развитие региональной ситуации и положение дел на Ближнем Востоке.

Министры также рассмотрели пути активизации усилий по укреплению регионального и международного мира и безопасности.

Кроме того, стороны обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес, и возможности дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в интересах обеих стран.