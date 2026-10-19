Абдулла бин Заед и глава МИД Бахрейна обсудили по телефону ситуацию в регионе

АБУ-ДАБИ, 19 октября 2026 года (WAM) -- Заместитель премьер-министра, министр иностранных дел ОАЭ Его Высочество шейх Абдулла бин Заед Аль Нахайян провел телефонный разговор с министром иностранных дел Королевства Бахрейн доктором Абдуллатифом бин Рашидом Аль Заяни.

Стороны обсудили последние события в регионе и усилия по укреплению безопасности и стабильности на Ближнем Востоке.

В ходе разговора министры также рассмотрели прочные братские отношения между ОАЭ и Бахрейном и пути дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества в интересах процветания и благополучия народов двух стран.