Президенты ОАЭ и Франции обсудили сотрудничество и ситуацию в регионе

АБУ-ДАБИ, 19 октября 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян и президент Франции Его Превосходительство Эмманюэль Макрон обсудили стратегические отношения между двумя странами и пути расширения сотрудничества, прежде всего в сферах экономики, инвестиций, энергетики, передовых технологий и искусственного интеллекта, а также в других областях, способствующих достижению общих целей двух стран в области развития и повышению благосостояния их народов. Встреча состоялась в рамках официального визита президента Франции в ОАЭ.

В ходе переговоров лидеры подтвердили намерение продолжать укрепление сотрудничества между ОАЭ и Францией в ключевых отраслях и содействовать реализации совместных проектов, в том числе в сферах энергетики, передовых технологий и искусственного интеллекта.

Стороны также обсудили региональные и международные вопросы, уделив особое внимание событиям на Ближнем Востоке и усилиям по минимизации их негативного влияния на безопасность морского судоходства и мировые поставки энергоресурсов. Лидеры подтвердили обоюдную решимость укреплять взаимодействие в целях обеспечения мира, безопасности и стабильности в регионе в интересах всех его стран и народов.

В честь президента Франции Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян дал официальный обед.

Президент Франции Его Превосходительство Эмманюэль Макрон также оставил запись в книге почетных гостей, отметив, что гордится развитием отношений между ОАЭ и Францией, и выразив надежду на их дальнейшее укрепление.

На встрече и официальном обеде присутствовали наследный принц Абу-Даби Его Высочество шейх Халед бин Мохамед бин Заед Аль Нахайян, заместитель председателя Администрации президента по особым вопросам Его Высочество шейх Хамдан бин Мохамед бин Заед Аль Нахайян, советник президента ОАЭ шейх Мохаммед бин Хамад бин Тахнун Аль Нахайян, а также ряд министров и официальных лиц.