В Шардже открылась Неделя наследия Беларуси

ШАРДЖА, 19 октября 2026 года (WAM) -- Председатель Института культурного наследия Шарджи доктор Абдулазиз Аль Мусаллам сегодня открыл Неделю наследия Беларуси в присутствии посла Республики Беларусь в ОАЭ Игоря Белого и генерального консула Республики Беларусь Алексея Жалдыбина.

Посетителей ждет разнообразная культурная программа, включающая выступления фольклорных коллективов, знакомство с народным искусством, традиционными ремеслами, белорусской кухней и национальными костюмами.

По словам Аль Мусаллама, Неделя культурного наследия Беларуси предоставляет гостям возможность ближе познакомиться с культурными традициями страны, в том числе с национальными блюдами, продукцией из меда, народными костюмами и ремеслами, а также с фольклорным и изобразительным искусством.

В выставочных павильонах представлены традиционные белорусские ремесла, в том числе резьба по дереву, изготовление изделий из бересты, плетение из соломы, ткачество и ручная вышивка. Посетители также могут познакомиться с блюдами национальной кухни и продукцией пчеловодства, которыми славится Беларусь.

Неделя культурного наследия Беларуси проходит в Институте культурного наследия Шарджи с 19 по 22 октября. Мероприятие открыто для всех желающих ежедневно с 09:00 до 14:00.