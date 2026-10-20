Цены на нефть снизились, Brent торгуется по 109,06 доллара за баррель

МИРОВЫЕ РЫНКИ, 20 октября 2026 года (WAM) -- Цены на нефть во вторник снизились после того, как на предыдущей торговой сессии стоимость Brent достигла 110,70 доллара за баррель, самого высокого уровня с 20 мая.

По данным Reuters, к 00:10 по Гринвичу фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 49 центов, или 0,45%, до 109,06 доллара за баррель.

Ноябрьские фьючерсы на американскую нефть марки WTI, срок обращения которых истекает во вторник, подешевели на 0,33%, до 103,32 доллара за баррель. Декабрьские контракты, на которые приходится больший объем торгов, снизились на 46 центов, или 0,47%, до 98,08 доллара за баррель.