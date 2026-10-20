Президенты ОАЭ и Франции присутствовали при обмене рамочным документом о стратегическом партнерстве в сфере обороны

АБУ-ДАБИ, 20 октября 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян и президент Франции Его Превосходительство Эмманюэль Макрон сегодня присутствовали при обмене рамочным документом о стратегическом партнерстве в сфере обороны между ОАЭ и Францией.

Документами обменялись государственный министр по вопросам обороны ОАЭ Его Превосходительство Мохаммед бин Мубарак Аль Мазруи и министр вооруженных сил и по делам ветеранов Франции Ее Превосходительство Катрин Вотрен.

В присутствии президентов двух стран также состоялся обмен соглашением о порядке реализации договоренностей в сфере оборонной промышленности.

Документами обменялись генеральный секретарь Совета «Тавазун» по содействию в сфере обороны Его Превосходительство доктор Насер Хумейд Аль Нуайми и глава Главного управления вооружений Франции Патрик Пайю.

На церемонии присутствовали шейхи, министры и высокопоставленные официальные лица.