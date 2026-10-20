Президент ОАЭ проводил президента Франции, завершившего официальный визит в ОАЭ

АБУ-ДАБИ, 20 октября 2026 года (WAM) -- Президент Франции Его Превосходительство Эмманюэль Макрон сегодня покинул ОАЭ, завершив официальный визит в страну.

В аэропорту его проводил президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян. Вместе с Его Высочеством Эмманюэля Макрона провожали заместитель председателя Администрации президента по особым вопросам Его Высочество шейх Хамдан бин Мохамед бин Заед Аль Нахайян, советник президента ОАЭ шейх Мохаммед бин Хамад бин Тахнун Аль Нахайян, а также ряд министров и официальных лиц ОАЭ.



