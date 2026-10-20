Ученые из России и Китая создали ультразвуковую технологию для идеальной сварки металлов

МОСКВА, 20 октября 2026 года (WAM) -- Ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) вместе с коллегами из Китая создали ультразвуковую технологию для сварки, которая вдвое увеличивает прочность соединения металлов и в 1,9 раза увеличивает срок службы деталей. Об этом сообщается на сайте вуза, передает TV BRICS.

Исследователи нашли новый способ скреплять металлы с разными характеристиками. Ранее такие скрепления образовывали на стыке твердый, но хрупкий слой, который ломался от механического воздействия. Открытие позволяет скреплять, к примеру, сталь и алюминий крепче бетона.

Для создания подобного эффекта ученые добавили в технологию точечной сварки ультразвуковые волны мощностью около 1200 ватт. В момент сварки ультразвуковая волна проходит сквозь раскаленный металл, благодаря чему кристаллы внутри шва становятся крошечными и ровными (их размер уменьшился почти в пять раз). В результате хрупкие прослойки, которые раньше губили конструкцию, истончились вдвое. Звук выбивает из металла пузырьки воздуха, делая шов идеально плотным.

Результаты испытаний показали, что прочность соединений выросла вдвое, а срок службы деталей увеличился в 1,9 раза. По оценке исследователей, такие детали смогут годами выдерживать постоянные вибрации без единой трещины.

Ультразвуковая технология сварки открывает новые возможности в автомобилестроении: гибридные кузова с деталями из разных металлов станут прочнее и легче. Электромобилям это позволит экономить заряд батареи. Самолеты тоже станут легче и смогут брать больше пассажиров или багажа, экономя топливо. В строительстве зданий и мостов разные металлические узлы будут держаться друг за друга крепче монолитного бетона.