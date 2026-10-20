Наследный принц Абу-Даби завтра начнет официальный визит в Грецию

АБУ-ДАБИ, 20 октября 2026 года (WAM) -- Наследный принц Абу-Даби Его Высочество шейх Халед бин Мохамед бин Заед Аль Нахайян 21 октября начнет официальный визит в Грецию по приглашению премьер-министра страны Кириакоса Мицотакиса.

В ходе визита Его Высочество шейх Халед обсудит с премьер-министром Греции пути укрепления двусторонних отношений и расширения сотрудничества в приоритетных для обеих стран областях с опорой на пятидесятилетнюю историю дипломатических отношений. Переговоры будут направлены на дальнейшее укрепление стратегического партнерства и содействие достижению общих целей в области устойчивого развития и процветания.