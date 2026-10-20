Гаргаш и делегация Бундестага обсудили укрепление отношений между ОАЭ и Германией

АБУ-ДАБИ, 20 октября 2026 года (WAM) -- Дипломатический советник президента ОАЭ доктор Анвар бин Мохаммед Гаргаш принял делегацию Бундестага во главе с доктором Норбертом Реттгеном. Встреча была направлена на дальнейшее укрепление двусторонних отношений после успешного визита президента ОАЭ Его Высочества шейха Мохамеда бин Заеда Аль Нахайяна в Германию в сентябре этого года.

Стороны обсудили возможности расширения сотрудничества и партнерства между ОАЭ и Германией в различных областях, представляющих взаимный интерес.

Участники встречи также рассмотрели актуальные региональные и международные вопросы и обменялись мнениями о последних событиях в регионе и мире.

Гаргаш подтвердил стремление ОАЭ к дальнейшему развитию сотрудничества и партнерства с Германией, а также расширению координации и консультаций между двумя дружественными странами в интересах их народов.

По итогам встречи стороны подчеркнули важность укрепления диалога и международного сотрудничества, а также поддержки усилий по обеспечению безопасности, стабильности и устойчивого развития.