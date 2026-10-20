Абдулла бин Заед принял участие в трехсторонней встрече с главами МИД США и Индии

МУМБАИ, 20 октября 2026 года (WAM) -- Заместитель премьер-министра, министр иностранных дел ОАЭ Его Высочество шейх Абдулла бин Заед Аль Нахайян принял участие в трехсторонней встрече в Мумбаи с министром иностранных дел Индии доктором Субраманьямом Джайшанкаром и государственным секретарем США Марко Рубио.

Стороны обсудили пути укрепления сотрудничества и партнерства между тремя странами в различных сферах, включая экономику, торговлю, инвестиции, технологии и искусственный интеллект. Особое внимание было уделено продвижению общих интересов, углублению экономической интеграции, расширению регионального и международного сотрудничества, а также содействию устойчивому развитию.

В ходе встречи Его Высочество шейх Абдулла бин Заед подчеркнул прочный характер стратегических отношений ОАЭ с Индией и США, отметив, что партнерство с обеими странами продолжает развиваться. Он указал на общее стремление использовать возможности для расширения сотрудничества в различных областях и достижения совместных целей в сфере развития.

Участники встречи также обсудили региональные и международные события, обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, и рассмотрели предпринимаемые усилия по укреплению безопасности и стабильности, а также содействию развитию и процветанию как в регионе, так и за его пределами.

Во встрече также приняла участие государственный министр по вопросам международного сотрудничества ОАЭ Рим бинт Ибрагим Аль Хашими.