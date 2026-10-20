В Абу-Даби открылся саммит Future Health Summit 2026, посвященный профилактике заболеваний

АБУ-ДАБИ, 20 октября 2026 года (WAM) -- В выставочном центре ADNEC в Абу-Даби открылся саммит Abu Dhabi Future Health Summit 2026, участники которого обсудят применение искусственного интеллекта, анализ медицинских данных и новые технологии для профилактики заболеваний и улучшения здоровья населения. Саммит, собравший руководителей сферы здравоохранения, экспертов и представителей государственных органов, продлится до 22 октября.

Выступая на открытии, министр здравоохранения и профилактики ОАЭ Ахмед бин Али Аль Сайег рассказал о работе по созданию комплексной системы здравоохранения, ориентированной на предупреждение заболеваний, повышение качества жизни и увеличение продолжительности жизни без серьезных проблем со здоровьем.

По словам министра, в ОАЭ разрабатывается национальный подход Healthy UAE, направленный на внедрение мер по профилактике заболеваний в здравоохранении и других сферах в рамках комплексной стратегии охраны здоровья и повышения благополучия населения.

Министр также отметил, что система здравоохранения ОАЭ продолжала стабильно работать даже в сложных условиях, сложившихся в регионе. Больницы и клиники не прекращали оказание медицинской помощи и не переносили плановые процедуры.

Аль Сайег сообщил о планах в течение ближайших двух лет разработать единую национальную систему координации и управления действиями при чрезвычайных ситуациях в сфере здравоохранения. При ее создании будет использован опыт Абу-Даби, где действует комплексная система, позволяющая координировать экстренное реагирование, оказание помощи пациентам и работу соответствующих ведомств.

Министр также подтвердил, что ОАЭ продолжат сотрудничество с другими странами в области здравоохранения, в том числе поддержку проектов по внедрению цифровых медицинских технологий в Иордании и других государствах.