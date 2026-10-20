Президент ОАЭ принял участников саммита Abu Dhabi Future Health Summit 2026

АБУ-ДАБИ, 20 октября 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян сегодня принял делегацию участников саммита Abu Dhabi Future Health Summit 2026, который проходит с 20 по 22 октября под девизом «Чувствовать значит предвидеть».

Его Высочество приветствовал делегацию, в состав которой вошли ведущие представители сферы здравоохранения и эксперты из разных стран, и пожелал участникам саммита успешной работы и достижения результатов, которые принесут пользу людям во всем мире.

Его Высочество шейх Мохамед бин Заед подчеркнул, что здравоохранение является одним из главных приоритетов ОАЭ, поскольку оно напрямую связано с благополучием людей, которые являются главным достоянием страны.

Он отметил, что ОАЭ намерены продолжать наращивать инвестиции в здравоохранение для создания устойчивой системы медицинской помощи, способствующей повышению качества жизни населения. По его словам, саммит является важной международной площадкой для диалога и обмена опытом между специалистами в этой области.

На встрече присутствовали заместитель председателя Администрации президента по особым вопросам Его Высочество шейх Хамдан бин Мохамед бин Заед Аль Нахайян, Его Высочество шейх Заед бин Мохамед бин Заед Аль Нахайян, советник президента ОАЭ шейх Мохаммед бин Хамад бин Тахнун Аль Нахайян, а также ряд министров и высокопоставленных официальных лиц.