Президент ОАЭ принял премьер-министра Сингапура

АБУ-ДАБИ, 21 октября 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян сегодня принял премьер-министра Республики Сингапур Его Превосходительство Лоуренса Вонга, прибывшего в ОАЭ с официальным визитом.

В честь премьер-министра Сингапура состоялась официальная церемония встречи, в ходе которой прозвучали государственные гимны Сингапура и ОАЭ. Также был выстроен почетный караул.

На встрече также присутствовали наследный принц Абу-Даби Его Высочество шейх Халед бин Мохамед бин Заед Аль Нахайян, заместитель премьер-министра, министр иностранных дел ОАЭ Его Высочество шейх Абдулла бин Заед Аль Нахайян, заместитель председателя Администрации президента по вопросам развития и делам семей погибших героев Его Высочество шейх Теяб бин Мохамед бин Заед Аль Нахайян, заместитель председателя Администрации президента по особым вопросам Его Высочество шейх Хамдан бин Мохамед бин Заед Аль Нахайян, советник президента ОАЭ шейх Мохаммед бин Хамад бин Тахнун Аль Нахайян, а также ряд министров и официальных лиц.