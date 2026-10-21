Президент ОАЭ и премьер-министр Сингапура обсудили расширение двустороннего сотрудничества

АБУ-ДАБИ, 21 октября 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян сегодня принял премьер-министра Сингапура Его Превосходительство Лоуренса Вонга. Стороны обсудили пути дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества в рамках всеобъемлющего партнерства между ОАЭ и Сингапуром.

Переговоры состоялись в рамках официального визита премьер-министра Сингапура в ОАЭ. Президент ОАЭ выразил надежду, что визит будет способствовать дальнейшему развитию отношений между двумя странами в различных областях на благо их народов.

Стороны также рассмотрели возможности расширения сотрудничества в сферах экономики, инвестиций, образования, передовых технологий, искусственного интеллекта, инноваций и возобновляемой энергетики с учетом приоритетов развития обеих стран.

В ходе встречи также обсуждалась Конференция ООН по водным ресурсам 2026 года, которая пройдет в ОАЭ в декабре. Стороны отметили ее важную роль в объединении международных усилий по решению проблем в сфере водных ресурсов и обеспечению их устойчивого использования.

Президент ОАЭ и премьер-министр Сингапура также обсудили региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес, подчеркнув важность диалога и стабильности как основы долгосрочного развития и процветания.

Стороны отметили прочный характер отношений между ОАЭ и Сингапуром. Президент ОАЭ подчеркнул, что у двух стран много общего, в том числе успешные модели развития, приверженность мирному сосуществованию, особое внимание к образованию и инвестициям в человеческий капитал. Он также отметил, что обе страны выступают за укрепление мира и стабильности во всем мире.

Премьер-министр Сингапура поблагодарил Его Высочество за теплый прием и отметил последовательное развитие отношений между ОАЭ и Сингапуром, особенно в областях, способствующих развитию обеих стран.

Премьер-министр Сингапура Его Превосходительство Лоуренс Вонг оставил запись в книге почетных гостей, выразив удовлетворение визитом в ОАЭ и надежду на дальнейшее развитие двусторонних отношений. Он также пожелал ОАЭ дальнейших успехов и процветания.

Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян дал официальный обед в честь премьер-министра Сингапура и сопровождающей его делегации.

В присутствии лидеров двух стран состоялся обмен меморандумами о взаимопонимании в сферах высшего образования и здравоохранения, а также по вопросам создания совместной рабочей группы по энергетике. Документы направлены на дальнейшее укрепление всеобъемлющего партнерства между ОАЭ и Сингапуром.

Документами обменялись государственный министр ОАЭ Его Превосходительство Саид бин Мубарак Аль Хаджери и государственный министр Министерства иностранных дел и Министерства внутренних дел Сингапура Его Превосходительство Зулкарнайн Абдул Рахим.

На встрече и официальном обеде присутствовали наследный принц Абу-Даби Его Высочество шейх Халед бин Мохамед бин Заед Аль Нахайян, заместитель премьер-министра, министр иностранных дел ОАЭ Его Высочество шейх Абдулла бин Заед Аль Нахайян, заместитель председателя Администрации президента по вопросам развития и делам семей погибших героев Его Высочество шейх Теяб бин Мохамед бин Заед Аль Нахайян, заместитель председателя Администрации президента по особым вопросам Его Высочество шейх Хамдан бин Мохамед бин Заед Аль Нахайян, советник президента ОАЭ Его Превосходительство шейх Мохаммед бин Хамад бин Тахнун Аль Нахайян, а также ряд министров и официальных лиц.