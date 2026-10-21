Абдулла бин Заед обсудил с вице-премьером Италии региональные и международные события по телефону

АБУ-ДАБИ, 21 октября 2026 года (WAM) -- Заместитель премьер-министра, министр иностранных дел ОАЭ Его Высочество шейх Абдулла бин Заед Аль Нахайян провел телефонный разговор с вице-премьером, министром иностранных дел и международного сотрудничества Италии Антонио Таяни.

Стороны обсудили двусторонние отношения и стратегическое партнерство между ОАЭ и Италией, а также пути их укрепления с учетом приоритетов развития обеих стран и их стремления к устойчивому экономическому процветанию.

В ходе разговора стороны также обменялись мнениями по ряду региональных и международных вопросов, обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке и пути активизации усилий по обеспечению безопасности и стабильности на региональном и международном уровнях.