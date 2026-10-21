Абдулла бин Заед обсудил с главой МИД Ирака братские отношения и региональные события по телефону

АБУ-ДАБИ, 21 октября 2026 года (WAM) -- Заместитель премьер-министра, министр иностранных дел ОАЭ Его Высочество шейх Абдулла бин Заед Аль Нахайян и заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Ирака доктор Фуад Хусейн в ходе телефонного разговора обсудили последние события в регионе, текущую ситуацию на Ближнем Востоке и усилия по укреплению региональной безопасности и стабильности.

Главы внешнеполитических ведомств также рассмотрели ряд вопросов, представляющих взаимный интерес, в контексте братских отношений между двумя странами и обсудили пути дальнейшего развития двустороннего сотрудничества на благо и в интересах процветания народов ОАЭ и Ирака.