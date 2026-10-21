ОАЭ официально выдвинули кандидатуру Ланы Нуссейбе на пост генерального секретаря ООН

АБУ-ДАБИ, 21 октября 2026 года (WAM) -- Объединенные Арабские Эмираты официально выдвинули кандидатуру государственного министра Ланы Заки Нуссейбе на пост генерального секретаря Организации Объединенных Наций.

Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян направил председателям Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН письмо с официальным выдвижением кандидатуры Ланы Нуссейбе в соответствии с установленной процедурой избрания и назначения нового генерального секретаря ООН.

В письме Его Высочество подчеркнул, что Лана Нуссейбе обладает большим опытом работы в системе ООН, способностью принимать взвешенные решения по сложным международным вопросам и успешно вести конструктивную работу.

С 2013 по 2024 год Лана Нуссейбе занимала должность постоянного представителя ОАЭ при ООН. За это время она была заместителем председателя Генеральной Ассамблеи ООН, возглавляла Исполнительный совет структуры «ООН-женщины», выступала сопредседателем процессов по повышению эффективности работы Генеральной Ассамблеи и реформированию Совета Безопасности. В период членства ОАЭ в Совете Безопасности ООН в 2022–2023 годах она дважды председательствовала в этом органе.

В сферу ее деятельности входили вопросы мира и безопасности, гуманитарной помощи, устойчивого развития, угроз безопасности, связанных с изменением климата, положения женщин и реформирования системы многостороннего сотрудничества.

Совет Безопасности ООН рассматривает представленные кандидатуры, проводя серию неофициальных предварительных голосований. Последнее из них состоялось 16 октября.

Согласно Уставу ООН, генеральный секретарь назначается Генеральной Ассамблеей по рекомендации Совета Безопасности. В ближайшие недели процесс отбора продолжится: члены Совета Безопасности рассмотрят кандидатуры претендентов на пост главы организации, который новый генеральный секретарь должен занять в январе 2027 года.