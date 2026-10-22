Наследный принц Абу-Даби прибыл в Грецию с официальным визитом

АФИНЫ, 22 октября 2026 года (WAM) -- Наследный принц Абу-Даби Его Высочество шейх Халед бин Мохамед бин Заед Аль Нахайян прибыл в Афины с официальным визитом в Грецию.

В международном аэропорту Афин Его Высочество встретил министр иностранных дел Греции Йоргос Герапетритис.

Его Высочество шейха Халеда бин Мохамеда бин Заеда Аль Нахайяна в ходе визита сопровождает высокопоставленная официальная делегация, в состав которой входят заместитель начальника штаба Вооруженных сил ОАЭ генерал-майор шейх Ахмед бин Тахнун бин Мохаммед Аль Нахайян; председатель Администрации наследного принца Абу-Даби шейх Халифа бин Тахнун бин Мохаммед Аль Нахайян; министр промышленности и передовых технологий ОАЭ, управляющий и генеральный директор группы ADNOC доктор Султан Ахмед Аль Джабер; государственный министр по вопросам международного сотрудничества Рим Аль Хашими; министр внешней торговли доктор Тани бин Ахмед Аль Зейуди; министр инвестиций Мохаммед Хассан Аль Сувайди; советник по вопросам безопасности при Администрации наследного принца Абу-Даби Ганем Султан Аль Сувайди; председатель Департамента культуры и туризма Абу-Даби Мохаммед Халифа Аль Мубарак; председатель Департамента здравоохранения Абу-Даби Мансур Ибрагим Аль Мансури; генеральный секретарь Исполнительного совета Абу-Даби, председатель Офиса наследного принца Сейф Саид Гобаш; председатель Управления СМИ Абу-Даби, советник по стратегическим связям при Администрации наследного принца Марьям Ид Аль Мхейри; а также посол ОАЭ в Греции доктор Али Обейд Аль Дахери.