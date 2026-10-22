Цены на золото в четверг снизились более чем на 1%

МИРОВЫЕ РЫНКИ, 22 октября 2026 года (WAM) -- Цены на золото в четверг упали более чем на 1%.

К 03:33 по Гринвичу стоимость золота на спотовом рынке снизилась на 1,1% до 4 094,90 доллара за тройскую унцию, достигнув минимального уровня с 14 октября.

Фьючерсы на золото в США с поставкой в декабре подешевели на 0,9% до 4 111,40 доллара за унцию.

Среди других драгоценных металлов серебро на спотовом рынке подешевело на 2,6% до 56,44 доллара за унцию, платина на 2,1% до 1 594,25 доллара, а палладий на 2,6% до 1 059,05 доллара за унцию.