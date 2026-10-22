ВМО предупредила, что Эль-Ниньо может стать самым мощным за последние 40 лет

ЖЕНЕВА, 22 октября 2026 года (WAM) -- Всемирная метеорологическая организация (ВМО) предупредила, что нынешнее явление Эль-Ниньо может стать самым мощным за последние 40 лет наблюдений. По прогнозам, температура поверхности воды в тропической части Тихого океана может превысить средние значения на 3,8 градуса Цельсия, что повышает риск засух, наводнений и экстремальной жары во многих регионах мира.

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам, координатор чрезвычайной помощи Том Флетчер предупредил, что около 50 млн человек могут столкнуться с обострением проблемы голода. При этом экономический ущерб для стран Африки может составить от 10 до 20 млрд долларов.

По словам Флетчера, Центральный фонд реагирования на чрезвычайные ситуации ООН уже выделил более 50 млн долларов на поддержку 11 стран, наиболее подверженных рискам.

Он подчеркнул, что ближайшие две недели будут решающими для привлечения срочного финансирования и оказания помощи, прежде всего странам Восточной Африки, чтобы не допустить дальнейшего ухудшения гуманитарной ситуации.