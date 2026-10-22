Наследный принц Аджмана принял посла Молдовы

АДЖМАН, 22 октября 2026 года (WAM) -- Наследный принц Аджмана, председатель Исполнительного совета эмирата Его Высочество шейх Аммар бин Хумаид Аль Нуайми принял посла Республики Молдова в ОАЭ Анатола Вангели.

Шейх Аммар приветствовал посла и сопровождавшую его делегацию. В ходе встречи стороны обсудили пути укрепления сотрудничества между ОАЭ и Молдовой в различных сферах, а также обменялись мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.

Посол Молдовы поблагодарил наследного принца Аджмана за теплый прием и гостеприимство. Он высоко оценил позиции ОАЭ на региональной и международной арене, дружественные отношения и сотрудничество между двумя странами, а также активное развитие эмирата Аджман.

На встрече присутствовали член Исполнительного совета Аджмана шейх Хумаид бин Аммар бин Хумаид Аль Нуайми, председатель Управления цифрового развития Аджмана шейх Рашид бин Аммар бин Хумаид Аль Нуайми и ряд высокопоставленных должностных лиц.