ОАЭ решительно осудили атаку группировки хуситов на международный аэропорт имени короля Фахда

АБУ-ДАБИ, 22 октября 2026 года (WAM) -- Объединенные Арабские Эмираты решительно осудили атаку группировки хуситов на международный аэропорт имени короля Фахда в Саудовской Аравии, в результате которой погибли два человека и несколько мирных жителей получили ранения.

В заявлении Министерства иностранных дел ОАЭ подчеркивается, что нападение является грубым нарушением суверенитета Саудовской Аравии и представляет угрозу ее безопасности и стабильности.

МИД подтвердил полную солидарность ОАЭ с Саудовской Аравией и поддержку всех мер, направленных на обеспечение безопасности и стабильности королевства.

ОАЭ также выразили соболезнования и сочувствие семьям погибших и пожелали скорейшего выздоровления всем пострадавшим.