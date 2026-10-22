Абдулла бин Заед и глава МИД Кипра обсудили по телефону стратегические отношения и ситуацию в регионе

АБУ-ДАБИ, 22 октября 2026 года (WAM) -- Заместитель премьер-министра, министр иностранных дел ОАЭ Его Высочество шейх Абдулла бин Заед Аль Нахайян и министр иностранных дел Республики Кипр Константинос Комбос в ходе телефонного разговора обсудили стратегические отношения между двумя странами, различные направления сотрудничества и совместной деятельности.

Стороны рассмотрели пути укрепления сотрудничества в интересах обеих дружественных стран.

В ходе разговора министры также обсудили ряд региональных и международных вопросов, представляющих взаимный интерес, в частности развитие ситуации на Ближнем Востоке, и подчеркнули важность поддержки усилий по укреплению безопасности и стабильности в регионе.