Абдулла бин Заед и глава МИД Франции обсудили по телефону стратегические отношения и ситуацию в регионе

АБУ-ДАБИ, 22 октября 2026 года (WAM) -- Заместитель премьер-министра, министр иностранных дел ОАЭ Его Высочество шейх Абдулла бин Заед Аль Нахайян и министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в ходе телефонного разговора обсудили пути укрепления и развития стратегических отношений между двумя странами в различных сферах.

Главы внешнеполитических ведомств также обсудили ряд региональных и международных вопросов, представляющих взаимный интерес, и обменялись мнениями о последних событиях на Ближнем Востоке.

Кроме того, они рассмотрели пути поддержки усилий, направленных на укрепление мира и безопасности на региональном и международном уровнях.