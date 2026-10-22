Абдулла бин Заед и глава МИД Сирии обсудили по телефону ситуацию в регионе

АБУ-ДАБИ, 22 октября 2026 года (WAM) -- Заместитель премьер-министра, министр иностранных дел ОАЭ Его Высочество шейх Абдулла бин Заед Аль Нахайян и министр иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом братской Сирийской Арабской Республики Асаад аш-Шейбани в ходе телефонного разговора обсудили развитие ситуации в регионе и усилия по поддержанию региональной безопасности и стабильности.

Министры также обсудили братские отношения между двумя странами и пути укрепления двустороннего сотрудничества в интересах обеих стран, а также ради процветания и благополучия их народов.