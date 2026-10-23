Наследный принц Рас-эль-Хаймы принял хокима Хорезмской области Узбекистана

РАС-ЭЛЬ-ХАЙМА, 22 октября 2026 года (WAM) -- Наследный принц Рас-эль-Хаймы Его Высочество шейх Мохаммед бин Сауд бин Сакр Аль Касими принял хокима Хорезмской области Узбекистана Журабека Рахимова и посла Узбекистана в ОАЭ Умида Шодиева, прибывших в сопровождении делегации, в меджлисе Над-эль-Хаби.

Его Высочество приветствовал гостей. В ходе встречи стороны обсудили укрепление дружественных отношений и сотрудничества между правительством Рас-эль-Хаймы, ОАЭ и Узбекистаном, а также пути расширения контактов в интересах обеих сторон.