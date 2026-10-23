Наследный принц Абу-Даби посетил Национальную галерею Греции в Афинах

АФИНЫ, 23 октября 2026 года (WAM) -- Наследный принц Абу-Даби Его Высочество шейх Халед бин Мохамед бин Заед Аль Нахайян посетил Национальную галерею Греции в Афинах в рамках своего официального визита в Грецию.

Его Высочество осмотрел экспозицию галереи, ознакомившись с произведениями искусства, отражающими историю Греции, ее культурное и цивилизационное наследие, а также развитие греческого искусства в разные исторические эпохи.

В ходе экскурсии Его Высочеству рассказали о наиболее значимых произведениях искусства, их исторической и культурной ценности, а также о роли галереи в сохранении и популяризации художественного наследия Греции. Особое внимание было уделено значению искусства как средства выражения национальной самобытности и истории народов, а также укрепления межкультурного диалога и взаимопонимания.

Национальная галерея — Музей Александроса Суцоса, основанная в 1900 году, является одним из ведущих культурных и художественных учреждений Греции. Ее коллекция насчитывает более 20 тыс. произведений, включая живопись, скульптуру, гравюры и другие виды изобразительного искусства. Собрание позволяет проследить развитие греческого искусства от поствизантийского периода до современности.