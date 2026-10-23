Благодаря очередным посредническим усилиям ОАЭ состоялся обмен 540 пленными между Россией и Украиной

АБУ-ДАБИ, 23 октября 2026 года (WAM) -- Объединенные Арабские Эмираты сообщили об успехе очередных посреднических усилий между Российской Федерацией и Украиной, в результате которых состоялся обмен 540 пленными, по 270 с каждой стороны. Общее число пленных, освобожденных в результате обменов при посредничестве ОАЭ, достигло 8 537 человек.

Министерство иностранных дел ОАЭ поблагодарило обе стороны за сотрудничество. В ведомстве отметили, что это свидетельствует о доверии обеих стран к ОАЭ как надежному международному посреднику и высокой оценке усилий страны, направленных на урегулирование кризиса.

В министерстве подчеркнули, что успех уже 27-х посреднических усилий ОАЭ отражает особые отношения страны с Российской Федерацией и Украиной.

МИД ОАЭ также подтвердил приверженность поддержке всех усилий, направленных на достижение мирного урегулирования конфликта и смягчение гуманитарных последствий кризиса.