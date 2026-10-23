Наследный принц Абу-Даби завершил официальный визит в Грецию

АФИНЫ, 23 октября 2026 года (WAM) -- Наследный принц Абу-Даби Его Высочество шейх Халед бин Мохамед бин Заед Аль Нахайян завершил официальный визит в Грецию, состоявшийся по приглашению премьер-министра страны Его Превосходительства Кириакоса Мицотакиса.

В международном аэропорту Афин наследного принца Абу-Даби проводил министр здравоохранения Греции Его Превосходительство Спиридон Адонис Георгиадис.

Шейх Халед бин Мохамед бин Заед Аль Нахайян выразил признательность за теплый прием и гостеприимство, оказанные ему и сопровождавшей его делегации, а также пожелал Греции и ее народу дальнейшего развития, прогресса и процветания.