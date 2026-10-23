Абдулла бин Заед и генеральный секретарь Лиги арабских государств обсудили по телефону ситуацию в регионе

АБУ-ДАБИ, 23 октября 2026 года (WAM) -- Заместитель премьер-министра и министр иностранных дел ОАЭ Его Высочество шейх Абдулла бин Заед Аль Нахайян провел телефонный разговор с генеральным секретарем Лиги арабских государств Набилем Фахми.

Стороны обсудили общую ситуацию в регионе, последние события, а также региональные и международные усилия по укреплению безопасности и стабильности.

В ходе разговора они также обменялись мнениями по ряду региональных и международных вопросов, представляющих взаимный интерес.