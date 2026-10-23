Абдулла бин Заед и глава МИД Мавритании обсудили по телефону двусторонние отношения и ситуацию в регионе

АБУ-ДАБИ, 23 октября 2026 года (WAM) -- Заместитель премьер-министра и министр иностранных дел ОАЭ Его Высочество шейх Абдулла бин Заед Аль Нахайян провел телефонный разговор с министром иностранных дел, африканского сотрудничества и по делам мавританцев за рубежом Исламской Республики Мавритания доктором Мохамедом Салемом ульд Мерзуком.

Стороны обсудили братские отношения между двумя странами и пути расширения сотрудничества в различных сферах в интересах обеих стран.

В ходе разговора также были рассмотрены текущая ситуация в регионе и ряд региональных вопросов, представляющих взаимный интерес.