По поручению президента ОАЭ начато оказание экстренной гуманитарной помощи пострадавшим от землетрясения в Панаме

АБУ-ДАБИ, 24 октября 2026 года (WAM) -- По поручению президента ОАЭ Его Высочества шейха Мохамеда бин Заеда Аль Нахайяна Агентство ОАЭ по оказанию помощи объявило о начале экстренного оказания гуманитарной помощи населению Панамы, где землетрясение затронуло несколько районов страны, причинило материальный ущерб и привело к массовой эвакуации жителей.

Эта инициатива отражает последовательную политику ОАЭ и приверженность страны оказанию поддержки государствам, пострадавшим от землетрясений, ураганов и других стихийных бедствий. В рамках гуманитарной помощи предусмотрено предоставление предметов первой необходимости и материалов для временного размещения людей, чтобы облегчить положение пострадавших от землетрясения.

Председатель Агентства ОАЭ по оказанию помощи доктор Тарик Ахмед Аль Амери отметил ведущую роль ОАЭ в оперативном предоставлении гуманитарной помощи странам и населению, пострадавшим от стихийных бедствий и гуманитарных кризисов. Он подчеркнул важность своевременного оказания помощи пострадавшим и нуждающимся, что способствует скорейшему восстановлению и возвращению к стабильной жизни.

По словам Аль Амери, Агентство ОАЭ по оказанию помощи совместно с посольством ОАЭ в Панаме взаимодействует с местными властями и профильными международными организациями, чтобы обеспечить оперативную доставку гуманитарной помощи нуждающимся, прежде всего в наиболее пострадавшие районы и наиболее уязвимым семьям. При этом учитываются оценки гуманитарной ситуации, подготовленные соответствующими организациями ООН.