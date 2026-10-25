Наследный принц Абу-Даби завтра начнет официальный визит в Канаду

АБУ-ДАБИ, 25 октября 2026 года (WAM) -- Наследный принц Абу-Даби Его Высочество шейх Халед бин Мохамед бин Заед Аль Нахайян 26 октября начнет официальный визит в Канаду.

В ходе визита Его Высочество встретится с премьер-министром Канады Марком Карни. Стороны обсудят пути укрепления двусторонних отношений, развития стратегического партнерства между двумя странами и расширения сотрудничества в приоритетных сферах в интересах обеих стран, а также для содействия их экономическому росту и процветанию.

Отношения между ОАЭ и Канадой насчитывают более пяти десятилетий и основаны на прочном фундаменте взаимного доверия и сотрудничества. Обе страны стремятся укреплять экономические связи и расширять взаимодействие в ключевых сферах для достижения долгосрочных стратегических целей.