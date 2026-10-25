ОАЭ решительно осудили попытку группировки хуситов атаковать несколько районов Саудовской Аравии

АБУ-ДАБИ, 25 октября 2026 года (WAM) -- Объединенные Арабские Эмираты решительно осудили попытку группировки хуситов нанести удары баллистическими ракетами по нескольким районам Саудовской Аравии.

В заявлении Министерства иностранных дел ОАЭ отмечается, что эти действия представляют собой грубое нарушение суверенитета Саудовской Аравии и угрозу ее безопасности и стабильности.

Министерство вновь подтвердило полную солидарность ОАЭ с Саудовской Аравией и поддержку всех мер, направленных на обеспечение безопасности и стабильности королевства.