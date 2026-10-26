Цены на нефть снизились после приближения к шестимесячным максимумам

МИРОВЫЕ РЫНКИ, 26 октября 2026 года (WAM) -- Цены на нефть в понедельник снизились после резкого роста в конце прошлой недели, когда котировки приблизились к максимумам за последние шесть месяцев.

К 02:32 по Гринвичу фьючерсы на американскую нефть WTI подешевели на 2,14 доллара, или 2,07%, до 101,13 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть Brent снизились в цене на 2,12 доллара, или 1,82%, до 114,60 доллара за баррель.

По итогам торгов в пятницу цены на нефть выросли почти на 3 доллара за баррель. По итогам недели Brent подорожала на 6%, а WTI на 2,3%.