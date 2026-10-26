Шахбут бин Нахайян принял министра иностранных дел Уганды

АБУ-ДАБИ, 26 октября 2026 года (WAM) -- Государственный министр ОАЭ шейх Шахбут бин Нахайян Аль Нахайян принял министра иностранных дел Республики Уганда Адонию Айебаре в штаб-квартире Министерства иностранных дел в Абу-Даби.

В ходе встречи стороны обсудили двусторонние отношения между ОАЭ и Угандой, а также пути укрепления сотрудничества в различных областях в интересах обеих стран.

Стороны также рассмотрели региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес, и обменялись мнениями о последних событиях в регионе и мире.

Шейх Шахбут бин Нахайян Аль Нахайян подтвердил приверженность ОАЭ дальнейшему укреплению сотрудничества с Угандой и расширению двустороннего партнерства в целях содействия развитию и процветанию обеих стран и их народов.