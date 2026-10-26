Абдулла бин Заед обсудил по телефону с главой МИД Брунея двусторонние отношения

АБУ-ДАБИ, 26 октября 2026 года (WAM) -- Заместитель премьер-министра, министр иностранных дел ОАЭ Его Высочество шейх Абдулла бин Заед Аль Нахайян в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Брунея-Даруссалама Его Королевским Высочеством принцем Абдул Матином обсудил двусторонние отношения и пути их укрепления.

Стороны рассмотрели возможности расширения сотрудничества, особенно в экономической сфере и области развития, в интересах обеих стран и в целях содействия процветанию их народов.

Они также обсудили ряд региональных и международных вопросов и обменялись мнениями по ним.