Абдулла бин Заед обсудил с главой МИД Египта двусторонние отношения и ситуацию в регионе

АБУ-ДАБИ, 26 октября 2026 года (WAM) -- Заместитель премьер-министра, министр иностранных дел ОАЭ Его Высочество шейх Абдулла бин Заед Аль Нахайян и министр иностранных дел, международного сотрудничества и по делам египтян за рубежом Египта доктор Бадр Абдель Аты обсудили братские отношения между двумя странами и пути укрепления двустороннего сотрудничества в интересах обеих стран, а также в целях содействия развитию и процветанию их народов.

В ходе телефонного разговора главы внешнеполитических ведомств также обсудили последние события и текущую ситуацию в регионе.