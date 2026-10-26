Абдулла бин Заед обсудил с главой МИД Танзании двусторонние отношения, региональные и международные события

АБУ-ДАБИ, 26 октября 2026 года (WAM) -- Заместитель премьер-министра, министр иностранных дел ОАЭ Его Высочество шейх Абдулла бин Заед Аль Нахайян и министр иностранных дел и восточноафриканского сотрудничества Объединенной Республики Танзания Махмуд Табит Комбо обсудили двусторонние отношения и пути укрепления сотрудничества в различных областях.

В ходе телефонного разговора главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями о текущей ситуации в регионе, а также по ряду региональных и международных вопросов, представляющих взаимный интерес.