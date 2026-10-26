Президент и вице-президенты ОАЭ поздравили президента Бразилии с переизбранием

АБУ-ДАБИ, 26 октября 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян направил поздравительное послание президенту Федеративной Республики Бразилия Луису Инасиу Луле да Силве по случаю его переизбрания на новый срок.

Аналогичные поздравительные послания президенту Бразилии направили вице-президент, премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая Его Высочество шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум и вице-президент, заместитель премьер-министра ОАЭ и председатель Администрации президента Его Высочество шейх Мансур бин Заед Аль Нахайян.