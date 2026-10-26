Президент Парагвая поблагодарил президента ОАЭ за оперативную гуманитарную помощь

АБУ-ДАБИ, 26 октября 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян получил телефонный звонок от президента Республики Парагвай Его Превосходительства Сантьяго Пеньи. В ходе разговора лидеры обсудили двустороннее сотрудничество и возможности дальнейшего укрепления отношений в интересах обеих стран, а также достижения общих целей в области устойчивого развития и процветания.

Президент Парагвая поблагодарил Его Высочество за оперативную гуманитарную помощь, оказанную ОАЭ пострадавшим от недавней непогоды в Парагвае, подчеркнув прочность отношений между двумя странами.