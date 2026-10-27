Наследный принц Абу-Даби прибыл в Оттаву с официальным визитом в Канаду

ОТТАВА, 27 октября 2026 года (WAM) -- Наследный принц Абу-Даби Его Высочество шейх Халед бин Мохамед бин Заед Аль Нахайян прибыл в Оттаву с официальным визитом в Канаду.

В международном аэропорту Оттавы имени Макдональда-Картье Его Высочество встретила министр иностранных дел Канады Анита Ананд.

Наследного принца Абу-Даби сопровождает высокопоставленная официальная делегация, в состав которой входят председатель Администрации наследного принца Абу-Даби шейх Халифа бин Тахнун бин Мохаммед Аль Нахайян, министр промышленности и передовых технологий, управляющий и генеральный директор группы ADNOC доктор Султан Ахмед Аль Джабер, государственный министр по вопросам международного сотрудничества Рим Аль Хашими, министр внешней торговли доктор Тани бин Ахмед Аль Зейуди, министр инвестиций Мохамед Хассан Аль Сувайди, государственный министр по вопросам обороны Мохамед бин Мубарак Фадель Аль Мазруи, специальный посланник министра иностранных дел ОАЭ в Канаде и председатель Торговых палат Дубая Султан бин Саид Аль Мансури, советник по вопросам безопасности Администрации наследного принца Абу-Даби Ганем Султан Аль Сувайди, генеральный секретарь Исполнительного совета Абу-Даби и председатель Офиса наследного принца Абу-Даби Саиф Саид Гобаш, председатель Управления по СМИ Абу-Даби и советник по стратегическим связям Администрации наследного принца Абу-Даби Марьям Ид Аль Мхейри, посол ОАЭ в Канаде Абдулрахман Али Аль Мур Аль Нейяди, а также генеральный директор Службы протокола наследного принца при его Администрации Хамад Салем Аль Кетби.