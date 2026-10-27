Российские ученые создали микрочастицы из золота и железа, уничтожающие до 50% раковых клеток

МОСКВА, 27 октября 2026 года (WAM) -- Микрочастицы из золота и железа, способные уничтожать почти 50 процентов раковых клеток при одновременном воздействии инфракрасного лазера и магнитного поля, разработали ученые Балтийского федерального университета (БФУ) имени Иммануила Канта. В перспективе их можно будет использовать для локальной терапии опухолей, в том числе после хирургических операций, сообщается на сайте Минобрнауки России, передает TV BRICS.

Исследователи создали микрочастицы в форме дисков из чередующихся слоев золота и железа. Первый металл позволяет нагревать частицы лазером, второй – управлять ими с помощью магнитного поля. Ученые испытали разработку на клетках рака печени и установили, что без внешнего воздействия частицы не вызывают их гибели.

В ходе эксперимента диски с наружным слоем золота при воздействии лазера уничтожили 29 процентов раковых клеток, но почти не реагировали на магнитное поле. Частицы с железной оболочкой при магнитном воздействии вызвали гибель около 17 процентов клеток. Когда исследователи одновременно применили лазер и магнитное поле к дискам с наружным слоем железа, доля погибших раковых клеток достигла почти 50 процентов.

Как пояснила младший научный сотрудник лаборатории биоматериаловедения и 3D-биопринтинга БФУ имени Иммануила Канта Анна Моторжина, такие частицы в будущем можно будет применять после хирургического удаления опухоли. Для этого на место операции предполагается наносить специальный гель с микрочастицами, а затем воздействовать на него лазером и магнитным полем. Такой подход может помочь уничтожить оставшиеся раковые клетки и предотвратить рецидив.

Один из перспективных методов лечения онкологических заболеваний – фототермическая терапия. При таком подходе специальные частицы накапливаются в опухоли и нагреваются под действием инфракрасного лазера до температуры, опасной для раковых клеток. Другой метод предполагает использование магнитного поля, которое заставляет частицы колебаться и механически разрушать клетки. Разработка российских ученых позволяет объединить оба способа воздействия.

Ранее российские ученые создали умный гель для точечной терапии опухолей. Разработка затвердевает при температуре тела и удерживает препарат в зоне поражения.