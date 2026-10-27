ОАЭ и Россия обсудили укрепление межпарламентского сотрудничества на форуме БРИКС

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 октября 2026 года (WAM) -- Председатель Федерального национального совета (ФНС) ОАЭ Сакр Гобаш встретился с председателем Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеславом Володиным на полях 12-го Парламентского форума БРИКС в Нью-Дели, Индия.

В ходе встречи стороны обсудили пути укрепления стратегического партнерства между ОАЭ и Россией, расширение межпарламентского сотрудничества, а также обменялись мнениями по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Сакр Гобаш поздравил Вячеслава Володина с переизбранием на пост председателя Государственной Думы и отметил прочные стратегические отношения между двумя странами, подтвердив приверженность их руководства расширению сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес.

Он подчеркнул важность укрепления межпарламентского сотрудничества между ФНС и Государственной Думой за счет более тесного взаимодействия на уровне парламентских институтов, активизации работы парламентских групп дружбы, взаимных визитов и обмена опытом в законотворческой деятельности.

Сакр Гобаш также призвал расширять сотрудничество между профильными парламентскими комитетами, особенно по вопросам экономики, технологий и энергетики, а также обмениваться опытом в разработке законодательных актов и мер государственной политики, направленных на поддержку инвестиций, инноваций и устойчивого развития.

Он приветствовал развитие экономических, торговых и инвестиционных отношений между ОАЭ и Россией, отметив, что двусторонние соглашения создают возможности для расширения сотрудничества, прежде всего в сферах энергетики, передовых технологий и новой экономики.

Вячеслав Володин высоко оценил прочность и стабильность отношений между ОАЭ и Россией, отметив, что они продолжают развиваться в различных сферах, несмотря на глобальные кризисы и вызовы.

Он подтвердил приверженность обеих стран дальнейшему укреплению партнерства и развитию достигнутых совместных результатов.

Володин также высоко оценил гуманитарные и дипломатические усилия ОАЭ, особенно успешное посредничество в обменах пленными между Россией и Украиной. Он подчеркнул роль ОАЭ в содействии проведению этих обменов, смягчении гуманитарных последствий конфликта и поддержке диалога и мирных путей урегулирования.