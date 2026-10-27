Абдулла бин Заед обсудил с главой МИД Узбекистана по телефону двусторонние отношения и ситуацию в регионе и мире

АБУ-ДАБИ, 27 октября 2026 года (WAM) -- Заместитель премьер-министра и министр иностранных дел ОАЭ Его Высочество шейх Абдулла бин Заед Аль Нахайян в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Республики Узбекистан Бахтиёром Саидовым обсудил двусторонние отношения между ОАЭ и Узбекистаном, а также пути укрепления сотрудничества в различных сферах для содействия дальнейшему развитию и процветанию обеих стран.

Стороны также обменялись мнениями о текущей ситуации в регионе и ряде региональных и международных вопросов, представляющих взаимный интерес.