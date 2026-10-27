Абдулла бин Заед обсудил с главой МИД Казахстана по телефону двусторонние отношения и ситуацию в регионе и мире

АБУ-ДАБИ, 27 октября 2026 года (WAM) -- Заместитель премьер-министра и министр иностранных дел ОАЭ Его Высочество шейх Абдулла бин Заед Аль Нахайян в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Республики Казахстан Мухтаром Тлеуберди обсудил двусторонние отношения между ОАЭ и Казахстаном, а также возможности расширения сотрудничества в различных сферах с учетом приоритетов развития обеих стран.

Стороны также обсудили последние события в регионе и мире, включая ситуацию на Ближнем Востоке, и обменялись мнениями о происходящем.