Президент ОАЭ наградил экипаж flydubai орденом Заеда II первого класса

АБУ-ДАБИ, 27 октября 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян наградил орденом Заеда II первого класса членов экипажа авиакомпании flydubai, проявивших мужество при обеспечении безопасности пассажиров во время инцидента на борту самолета в сентябре.

Награды вручил наследный принц Дубая, заместитель премьер-министра и министр обороны ОАЭ Его Высочество шейх Хамдан бин Мохаммед бин Рашид Аль Мактум. Он высоко оценил действия экипажа и проявленную им ответственность.

Члены экипажа поблагодарили президента ОАЭ Его Высочество шейха Мохамеда бин Заеда Аль Нахайяна и выразили гордость в связи с получением награды, которая свидетельствует о высокой оценке главой государства таких качеств, как преданность своему делу, самоотдача и ответственность.

На церемонии присутствовали заместитель председателя Администрации президента по вопросам развития и делам семей павших героев Его Высочество шейх Теяб бин Мохамед бин Заед Аль Нахайян, председатель Управления гражданской авиации Дубая, председатель Dubai Airports, председатель и генеральный директор Emirates Airline and Group Его Высочество шейх Ахмед бин Саид Аль Мактум, а также ряд официальных лиц.